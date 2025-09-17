Una navetta nei fine settimana per collegare il centro con le attività di via Granarolo

Una navetta gratuita, notturna, che colleghi il centro con le attività di via Granarolo: locali, cinema, hotel. La sperimentazione sarà condotta nei mesi di ottobre e novembre e sarà attiva nei fine settimana. Non sarà l’unica iniziativa che partirà a Faenza nel campo della mobilità sostenibile. In questi giorni la città sta ospitando Econnecting, un convegno internazionale finanziato dal programma europeo Urbact, che chiude un percorso di confronto di due anni e mezzo con diversi partner europei – Ormoz (SVN), Nagykallo (HUN), Mani occidentale (GRC), CIM La Viseu dao Lafoes (PRT) Tori Vallavalitsus (EST)

Distretto municipale di Ennis, Consiglio della contea di Clare (IRL), Berane (MNE). Tanti i temi al centro: i territori da “30 minuti”, i collegamenti fra aree urbane e aree rurali, accoglienza, accessibilità e le buone pratiche di mobilità sostenibile.

Un’altra sperimentazione avverrà sabato, con la chiusura del tratto iniziale di via Fratelli Rosselli, e poi ancora nei prossimi weekend, con le navette gratuite per Oriolo dei Fichi in occasione del Trat Tour