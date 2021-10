“Una voce per ribadire i valori europeisti della nostra terra, per stimolare il dibattito sulla democrazia europea, per promuovere un’idea di Città di provincia, ma non provinciale.

È con lo strumento della mozione, votata favorevolmente all’ultima riunione del Consiglio Comunale, che Faenza Cresce ha scelto di impegnare tutta l’amministrazione di Faenza su questi temi”.

Faenza Cresce commenta così l’approvazione della mozione “Conferenza sul futuro dell’Europa” discussa durante l’ultima seduta del consiglio comunale lo scorso giovedì 30 settembre.

“Faenza Cresce ha chiesto all’amministrazione l’impegno ad approfondire, per quanto di propria competenza, la strategia e gli obiettivi della Conferenza per il Futuro dell’Europa in particolare per quanto concerne le possibili ricadute sul territorio, a sostenere adeguati momenti di confronto, a promuovere un dibattito finalizzato alla comprensione del ruolo delle Istituzioni Europee, alla esplicitazione delle aspettative dei cittadini nei loro confronti.

Un lavoro che richiede unità di intenti e passione, bene – quindi – che la maggioranza del Consiglio Comunale abbia votato favorevolmente”.