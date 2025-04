Una vera moto del team LCR Honda MotoGP è entrata per un giorno all’Istituto Tecnico Industriale “Nullo Baldini” di Ravenna, trasformando la scuola in un laboratorio di innovazione e passione per la tecnologia. L’evento, intitolato “La MotoGP in Aula”, è stato realizzato nell’ambito di un progetto pensato e curato dalla professoressa Alessandra Fanti, docente di Fisica, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla scienza applicata attraverso un’esperienza concreta e coinvolgente.

Protagonista della giornata è stato l’esperto Emanuele Bruciaferri, affermato imprenditore ravennate, fondatore di Special Impianti 4.0 SRL e FourTeam SRL, aziende sponsor del team LCR Honda da quasi vent’anni. Bruciaferri ha guidato gli studenti della 2C e 2E alla scoperta dei segreti tecnologici della MotoGP, toccando temi come meccanica, chimica dei materiali, elettronica, informatica, aerodinamica, fisica applicata e logistica sportiva.

L’incontro ha anche posto l’accento sulla sicurezza stradale, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili alla guida e dell’uso corretto delle protezioni.

Un’occasione unica per gli studenti, che hanno potuto vedere dal vivo una moto da gara, porre domande e comprendere come le materie studiate in aula possano tradursi in competenze reali e appassionanti. Un perfetto esempio di didattica interdisciplinare, capace di unire teoria e realtà in modo stimolante e memorabile.

Forza ragazzi, avanti tutta!!