Dal 2 al 12 settembre, la sala espositiva di via Berlinguer 11 a Ravenna ospiterà la mostra fotografica Ravenna Weekend Trip. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 settembre alle ore 9.30, con la partecipazione di Federica Moschini, assessora al Lavoro del Comune di Ravenna, dei fotografi Giacomo Ravaioli e Lorenzo Dracini e del game designer Gabriele Mari.

La mostra rende omaggio ai laboratori del progetto Lavori in Comune 2025, condotti dai fotografi Ravaioli e Dracini per la realizzazione delle carte di Ravenna Weekend Trip, gioco da tavolo ideato insieme al game designer Mari. Nei pannelli espositivi saranno presentati gli scatti delle “Magliette Gialle” – i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai laboratori – offrendo uno sguardo nuovo e curioso su una città antica, dove lo spirito di esplorazione si intreccia con la funzione didascalica del gioco.

Il progetto, ideato da Cacciatori di Idee Odv, è stato reso possibile grazie alla partecipazione di Lavori in Comune (iniziativa di volontariato e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e al Decentramento), al percorso di co-progettazione della Regione Emilia-Romagna Ricostruire Relazioni, al supporto tecnico di Cobblepot Games e del Centro Stampa della Cooperativa La Pieve, alla professionalità degli Educatori Ludici, al Centro RicreAzioni della Cooperativa La Pieve, alla collaborazione del CSI Ravenna e alla disponibilità della Consulta del Volontariato.

La mostra è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.