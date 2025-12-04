Una giornata diversa dal solito quella vissuta il 3 dicembre dai ragazzi della Cooperativa sociale “La Pieve” e dell’Associazione “Spazio 104-insieme” di Ravenna, accolti presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per un’esperienza dedicata alla conoscenza delle unità cinofile del Corpo.

Accompagnati dai loro educatori, i giovani hanno assistito a una dimostrazione pratica delle tecniche utilizzate dai cani antidroga Bekam e Malik, impegnati in una serie di simulazioni di ricerca di materiale stupefacente. I finanzieri hanno illustrato le fasi dell’addestramento, spiegando come il lavoro con i cani si fondi sul gioco, sulla fiducia e sul forte legame con il conduttore.

L’incontro, organizzato simbolicamente in coincidenza con la Giornata internazionale delle persone con disabilità, ha voluto sottolineare la sensibilità del Corpo verso tematiche sociali e inclusive, oltre a dare valore al ruolo delle realtà associative che ogni giorno sostengono bambini, ragazzi e famiglie.

Al termine della visita, ai partecipanti sono stati consegnati alcuni ricordi celebrativi, come segno di accoglienza e vicinanza.

Grande l’entusiasmo dei ragazzi, che hanno potuto vedere da vicino i cani al lavoro, accarezzarli e scoprire il loro fondamentale contributo per la tutela della legalità. Un momento di serenità e partecipazione che ha reso la mattinata un’esperienza indimenticabile.