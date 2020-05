“Voglio una mascherina 1522”. Basterà pronunciare questa frase al farmacista, per denunciare una violenza domestica. L’iniziativa nasce da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmacisti. Dopo aver pronunciato la frase in codice, il farmacista fornirà alla donna informazioni utili e si attiverà per fornirle aiuto.

Amnesty International Italia, grazie ai dati raccolti da diverse associazioni, “registra un generale e preoccupante incremento di episodi di violenza domestica nei confronti delle donne” e sottolinea l’importanza “di mantenere alto il livello di attenzione” sul tema nella gestione dell’emergenza da Covid-19.È possibile consultare anche il sito online https://www.1522.eu/ o chiamare lo stesso numero gratuito e attivo 24 ore su 24.