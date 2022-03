Una maratona solidale per raccogliere fondi a favore della Piccola Betlemme | VIDEO

Una maratona di artisti per raccogliere fondi a favore della Piccola Betlemme per l’acquisto di un veicolo da utilizzare nella raccolta delle derrate alimentari donati dai vari sostenitori dell’associazione. Domenica pomeriggio Palazzo delle Esposizioni si animerà per una maratona solidale a favore dell’associazione di volontariato che, contrastando lo spreco di cibo, ogni giorno assiste a Faenza moltissime persone e famiglie in difficoltà. Dalle 15 alle 20, nel cortile di Palazzo delle Esposizioni, ingresso via Cantoni, si alterneranno diversi cantanti, gruppi musicali e altri ospiti per un grande concerto organizzato da Casa della Musica. Non mancherà poi l’intrattenimento in particolare per i bambini. Sempre con l’idea del riuso e dell’antispreco, saranno poi disponibili Barbie recuperate dai volontari e rigenerate con vestiti realizzati a mano con stoffe di scarto