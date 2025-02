Una grande catasta di legna non rimossa minaccia due case a Castel Bolognese

Una catasta di legna accanto al fiume a Castel Bolognese, potenzialmente pericolosa per un paio di abitazioni. Ad agosto 2024 la famiglia Colombini aveva terminato i lavori per ripristinare la propria abitazione dopo l’alluvione di maggio 2023. Il 19 settembre, mentre il Lamone travolgeva Traversara, il Senio è tornato ad uscire dal proprio letto, invadendo casa Colombini: distrutti frigoriferi, lavatrice, asciugatrice e altri beni della casa ricomprati dopo l’alluvione 2023, prese del piano terra da ricambiare, garage e lavanderia nuovamente a soqquadro, la ghiaia davanti a casa spazzata via, fango ovunque. La piena ha portato con sé anche una gran quantità di legname.