Grazie ad un gruppo di amici, che Graziano Pozzetto riuniva nella biblioteca di casa, trasformata in sala da pranzo, per festeggiare il proprio compleanno condividendo “gastro libidini” di ogni sorta, è stata organizzata una giornata per ricordare gli anni passati da Pozzetto a codificare la cucina romagnola in decine di volumi. Graziano Pozzetto è stato giornalista, scrittore, gastronomo, bibliofilo, ricercatore e autore. È stato fra i fondatori storici del movimento Slow Food.

L’appuntamento sarà domenica 25 gennaio, dalle ore 10.30, a Marina di Ravenna, al Circolo IncontrArci, in viale Zara 19. Sarà una “Giornata del maiale” uno dei protagonisti dei libri di Pozzetto.

“ Il giorno dell’uccisione del maiale, che per tradizione avveniva entro il 17 gennaio giorno di Sant’Antonio Abate, tutta la famiglia, o una comunità intera, si trovava per la lavorazione delle carni, una parte delle quali veniva cotta e mangiata in un convivio immediato che si protraeva per gran parte della giornata, intanto qualcuno legava coppe e salami, altri rigiravano i ciccioli messi a bollire per ore nel paiolo”.

Durante la giornata di susseguiranno appuntamenti per ricordare Graziano Pozzetto, aperitivi, il pranzo (su prenotazione), intermezzi musicali.

“Graziano ha sempre partecipato, fin dalla prima edizione del 2014, ad ogni incontro organizzato a Marina di Ravenna da Slow Food per il rito invernale della lavorazione del maiale. Questo era il suo mondo, se non fosse stato invitato non ce lo avrebbe mai perdonato. Si divertiva a raccontare, a modo suo, la bella storia di questa tradizione e le pietanze che venivano servite fino a tardo pomeriggio. Una passione trasferita nello stomaco con abbondanti libagioni. Abbiamo pensato di ricordarlo con tutti gli amici che gli sono stati sempre vicini con una unica iniziativa, grande e grossa come lui, decidendo di non ripeterla negli anni successivi perché sarebbe triste e banale. Continueremo a ricordarlo in altri modi.

Il luogo prescelto non poteva che essere il solito di Marina di Ravenna, un posto modesto ma con una proposta gastronomica di alta qualità ed è quello che conta. Sempre con Pierangelo che anche quest’anno, come ha sempre fatto da 50 anni, macelleràuna quindicina di maiali. Per noi sono stati riservati tre maiali allevati in biologico, allo stato semibrado da un contadino di Carpegna, piccolo borgo del Montefeltro.”

Contributo per chi partecipa: €. 35,00 più €. 10,00 offerta minima raccolta fondi per il progetto pesca

Prenotazione:obbligatoria a Mauro Zanarini entro lunedì 19 gennaio 2026 telefonando al 335-375212 o inviando una mail amaurozanarini@gmail.com .

Disponibilità:massimo 55 posti Oltre agli amici saranno disponibili, per chi vorrà partecipare, un numero limitato di posti.