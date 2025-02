Integrare le competenze, condividere procedure e approcci professionali, fare rete e formarsi collettivamente agevolando la sincronizzazione delle azioni da mettere in campo in caso di emergenze. Erano questi gli obiettivi di “Fornace 2025”, giornata di addestramento sui droni promossa sabato 22 a Lugo (Ra) dall’Associazione di Protezione Civile A.A.R.I-C.B. Tutti obiettivi raggiunti nonostante la lieve, ma insistente, pioggia caduta durante quasi tutta l’iniziativa.

Sono stati ben 12 i piloti di droni che si sono riuniti nel parcheggio di via Bagolini, da dove sono decollati i loro mezzi che hanno sorvolato per ore l’area denominata “Buche Gattelli” alla ricerca di un disperso, in questo caso rappresentato da un manichino per esercitazioni, tra la vegetazione del parco sia in forma visiva con termocamera che tramite software ADIAT. Una mattinata utile per l’implementazione di nuove tecnologie con un costante confronto al campo base allestito in collaborazione fra A.A.R.I-C.B. Lugo con il suo Team UAS, acronimo di Unmanned Aerial System più comprensibile in italiano come Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, e RDN Rescue Drones Network – Sezione Emilia Romagna ODV.

Presenti all’iniziativa, in qualità di osservatori, anche i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Pressana (Verona) intervenuti a Lugo in occasione dell’alluvione del 2023 e con i quali da allora si è instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione che prosegue nel tempo.

Le attività di volo, effettuate secondo le regole EASA vigenti, hanno permesso di raccogliere numerosi dati fotogrammetrici che verranno messi ora a disposizione dell’Amministrazione comunale di Lugo rappresentata durante l’attività addestrativa, da Veronica Valmori, Assessora con delega alla Protezione civile. All’iniziativa ha presenziato inoltre Andrea Fusco, presidente del coordinamento Volontariato Protezione Civile Ravenna Odv.