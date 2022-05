Anche quest’anno la Pro Loco di Lido di Dante riserva uno spazio agli amici a 4 zampe presso la spiaggia nord del lido.

Domenica 15 maggio dalle 9 alle 17 una giornata dedicata interamente ai cani dove ci saranno:

𝑨𝑵𝑫𝑹𝑬𝑨 𝑵𝑨𝑹𝑫𝑶 educatrice cinofila che ci parlerà di alimentazione, come tenere al fresco i nostri amici a 4 zampe, a riconoscere un colpo di calore e risponderà a tutte le vostre domande e curiosità.

𝑲𝑨𝑷𝑨 𝑫𝑶𝑮’𝑺 𝑻𝑹𝑨𝑰𝑵𝑰𝑵𝑮 che ci parlerà di regole comportamentali, di addestramento cani (e padroni) e sarà a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande, dubbi e falsi miti sull’addestramento.

𝑮𝑰𝑨𝑪𝑪𝑯𝑬 𝑽𝑬𝑹𝑫𝑰 guardie ecozoofile: saranno a vostra disposizione per informarvi al meglio riguardo alle normative in vigore e per rispondere a tutte le vostre domande in merito.

𝑨𝑵𝑰𝑴𝑨𝑳 𝑳𝑰𝑩𝑬𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 associazione che lotta contro la violenza e la schiavitù sugli animali.

𝑷𝑨𝑶𝑳𝑨 𝑴𝑨𝑮𝑹𝑰 dog-sitter che collabora con noi per la realizzazione di questo evento.

𝗗𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟭 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟯.𝟯𝟬 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗔

𝑺𝑰𝑪𝑺 𝒔𝒄𝒖𝒐𝒍𝒂 𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒂𝒍𝒗𝒂𝒕𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐: Presso la spiaggia nord sarà possibile assistere a una prova di salvamento in acqua e all’addestramento di questi meravigliosi cani.

𝗗𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟰.𝟯𝟬 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟳 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗔

Insieme a 𝑭.𝑰.𝑺.𝑨. 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 sarà possibile assistere a un ulteriore prova di salvamento in acqua e addestramento cani, in collaborazione con 𝑨𝑲𝑼𝑵𝑨 𝑴𝑨𝑻𝑨𝑻𝑨 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒊𝒏𝒐𝒇𝒊𝒍𝒐 con giochi in acqua e a terra con i nostri amici a 4 zampe e con Davide di 𝑻𝑮𝑹 𝒔𝒓𝒍 𝑺𝒕𝒓𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝑳𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕à per una dimostrazione di salvataggio con la water bike di punta per il salvataggio in mare.

Un evento pilota per una visione futura di sviluppo dell’area cani con gestione e servizi.

Andrea Scarabelli, presidente della Pro Loco – auspichiamo che a breve ci venga data la possibilità di dare servizi a tutto quel turismo che assieme ai loro cani frequenta le nostre coste.