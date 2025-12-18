Nella mattinata di giovedì 18 dicembre, i ricercatori del CESTHA, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Ravenna, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un possibile avvistamento nei pressi dell’imboccatura portuale di Marina di Ravenna. Dopo una serie di osservazioni e monitoraggi in mare, la presenza della foca monaca del Mediterraneo è stata confermata.

L’esemplare, apparso in buone condizioni di salute, è stato osservato e documentato fotograficamente durante ripetute fasi di immersione ed emersione, in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi banchi di pesci. Le attività di osservazione sono state condotte a motore spento, mantenendo sempre una distanza di sicurezza e senza interferire con il comportamento naturale dell’animale.

Il materiale raccolto dai biologi del CESTHA sarà ora analizzato per verificare se l’individuo osservato possa corrispondere a quello già documentato nel ravennate lo scorso 29 novembre, oppure a quello segnalato recentemente all’interno della laguna veneta. Questi dati potranno contribuire a migliorare la conoscenza dei movimenti e della presenza occasionale della specie lungo il settore settentrionale dell’Adriatico.