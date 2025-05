Un pomeriggio di festa per la riconsegna alla città del Parco Cola, lo spazio verde compreso tra via Calamelli e via Comerio, una delle zone della città che più ha subìto la devastante alluvione del 16 e 17 maggio 2023.

Il parco, duramente colpito dall’esondazione del fiume Lamone che ne aveva compromesso la funzionalità e distrutto gran parte delle attrezzature, è stato oggetto di un significativo intervento di riqualificazione grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Il Parco Cola tornerà così ad essere un importante punto di riferimento, offrendo uno spazio accogliente e fruibile soprattutto per le famiglie e i bambini della zona, che hanno particolarmente sofferto le conseguenze dell’alluvione e che in quest’area verde trovavano un prezioso luogo di ritrovo e svago. La rigenerazione del Parco Cola è stata resa possibile dal generoso contributo del Rotary Club di Faenza, che ha donato oltre 52.000 euro per l’acquisto e l’installazione di nuove attrezzature ludiche per i bambini, e dall’impegno del Comune, che ha realizzato importanti interventi infrastrutturali, tra cui un percorso ciclo-pedonale illuminato, la rinnovata area di sgambamento per cani e opere di sistemazione del verde.

La giornata di domenica 18 maggio si preannuncia come un momento di festa con numerose iniziative dedicate a famiglie e bambini, a partire dalle ore 15.30. Il programma prevede musica dal vivo, attività ludiche e creative, una merenda offerta dalle ostetriche del Punto nascita dell’ospedale di Faenza, gadget donati dall’associazione Piccola Betlemme e degustazione di frutta fresca offerta dal Gruppo Zani Frutta. Mentre l’Associazione Auser animerà il parco con il progetto “Campo Aperto”, proponendo attività per bambini dedicate alla scoperta della natura, al gioco libero e all’educazione ambientale, la Ludoteca comunale di Faenza contribuirà all’evento, coinvolgendo i più piccoli con attività ludico-creative pensate per stimolare la loro fantasia, la socializzazione e il divertimento. Alle 17 è previsto un momento ufficiale con gli amministratori e chi ha contribuito alla rigenerazione dello spazio verde tanto amato dai faentini.

Il pomeriggio non rappresenterà però solo la restituzione di uno spazio fisico alla comunità, ma assumerà un significato più profondo, incarnando un segno di resilienza e speranza, simbolo del desiderio di ritorno alla normalità e della straordinaria capacità della comunità faentina di rialzarsi e rigenerarsi attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e la cittadinanza attiva e solidale. La riapertura del Parco Cola segna un nuovo e importante passo avanti nel più ampio piano di recupero delle aree verdi di Faenza, un progetto che coinvolge anche altri parchi cittadini come l’Azzurro, il Verde, il Gatti, il Liverani, gli Orti Renaccio e il Baden Powell.