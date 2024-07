Fine settimana di grandi risultati ai campionati regionali Junior e Promesse a Parma per Atletica 85 Faenza BCC. In una due giorni molto calda ci portiamo a casa cinque titoli regionali. Doppietta per la Promessa Carolina Alvisi nei 100m e 200m, che vince con il tempo di 12″41 con -4 di vento e 25″83, valido anche come primato personale. Altra vittoria “veloce” per Filippo Paganelli nei 100m che conquista il primo gradino del podio con il tempo di 10″73, conquistando finalmente anche il minimo di partecipazione per i campionati italiani promesse, tanto cercato dopo un inizio stagione un po’ complicato per lui. Terzo posto invece nei 200m con 22″20. Vince anche la junior Sofia Tarozzi nei 100hs, con il tempo di 14″99. Vittoria anche per la staffetta 4x100m in 52″89 composta da Serena Cimatti, Carlotta Farolfi, Elena Grossi e Sofia Tarozzi. Arianna Marocchi si aggiudica il secondo gradino del podio nel salto in lungo con la misura di 5,20m.

Una notizia splendida è inoltre arrivata qualche giorno fa: la nostra Zoe Fiorentini è stata convocata nella staffetta per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei U18 che si terranno a Banska Bystrika (Slovacchia) dal 18 al 21 di luglio.

La maglia azzurra è il coronamento di una stagione di duro lavoro e di grandi sacrifici, che hanno portato Zoe a conquistare il terzo posto ai Campionati italiani allievi/e. Una gara indimenticabile, corsa di coraggio e chiusa con uno strepitoso 54.90”. Una convocazione in nazionale è sempre qualcosa di magico, per di più per una società come la nostra, che negli ultimi anni sta crescendo molto anche a livello di tesserati e spera sempre di più in risultati simili. L’ultima volta che un nostro atleta vestì la maglia azzurra fu nel 2012 con i mondiali junior di Alberto Rontini facente sempre parte della staffetta 4×400 dopo l’oro europero di Tallinn nel 2011.

Complimenti ancora a Zoe ed al suo allenatore Marco Tarozzi. Questo weekend tutti a fare il tifo!