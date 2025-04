Donare un simbolo di pace ad amici e familiari in occasione della Pasqua e sostenere l’impegno di EMERGENCY per le vittime di guerra nella Striscia di Gaza, dove l’ong è presente nella zona di Khan Younis con una clinica di salute primaria, oltre ad offrire supporto medico e logistico all’ambulatorio dell’associazione CFTA (Culture & Free Thought Association).

Si può raggiungere questo doppio obiettivo acquistando la “Colomba di pace” dell’ONG che sarà presente dal 12 al 13 aprile nei banchetti organizzati dal gruppo locale di Faenza, nelle piazze di Bagnacavallo, Russi, Castelbolognese, Riolo Terme, Imola, Lugo, e nella stessa Faenza.

EMERGENCY chiede il cessate il fuoco immediato, la protezione dei civili e l’accesso agli aiuti umanitari per i civili. Nella Striscia di Gaza solo il 63% degli ospedali è, parzialmente, funzionante, e solo il 51% delle cliniche di assistenza primaria.

Da ottobre 2023 sono più di 50mila i morti, oltre 113mila i feriti; quasi 2 milioni gli sfollati. Quasi il 70% delle strutture sul territorio della Striscia è stato distrutto. EMERGENCY è nella Striscia da agosto 2024 e attualmente continua a lavorare nella sua clinica nella località di al-Qarara, nel governatorato di Khan Younis. Qui offre primo soccorso, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere.

Il dolce pasquale è venduto dalle volontarie e dai volontari dell’Ong gruppo di Faenza nella shopper di EMERGENCY, targata R1PUD1A, la campagna dell’Associazione sull’articolo 11 della Costituzione. La “Colomba di pace” pesa 750 grammi, il prezzo è 20 euro.