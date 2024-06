Una cena di raccolta fondi a sostegno della Rona della Carità. E’ l’iniziativa dedicata al mondo del volontariato in programma venerdì 14 giugno al centro RicreAzioni (via don Carlo sala 7) a Ravenna alle 19:30.

La cena è organizzata dalle associazioni Cacciatori di idee e Pronto Intervento Carità Don Antonio Obovali, in collaborazione con il comitato territoriale CSi di Ravenna-Lugo e cooperativa La Pieve,

e vede il coinvolgimento dei ragazzi di Spazio 104 Insieme, che presteranno servizio ai tavoli.

La Ronda della Carità è un gruppo di volontari che si riunisce settimanalmente per portare sostegno ai senzatetto della città. La prima Ronda della Carità fu fondata a Firenze nel 1993 da Paolo Coccheri e negli anni si è diffusa in tante altre città italiane. La Ronda di Ravenna compie quest’anno i 10 anni di attività. Ad oggi sostiene all’incirca 15 senzatetto della città, portando loro ogni domenica sera qualcosa da mangiare e un po’ di compagnia e di conforto. I volontari della Ronda si preoccupano, quando possibile, anche di fornire aiuti concreti ai senzatetto, recuperando coperte per il periodo invernale, vestiario, dando una mano per metterli in contatto con Caritas e assistenti sociali o per l’ottenimento di documenti.

La Ronda da anni collabora con l’associazione Pronto Intervento Carità Don Antonio Obovali, nella cui sede sono solitamente ospitati due senzatetto.

La serata si concluderà con una lotteria, il cui ricavato andrà a sostenere la Ronda.

Dati i posti limitati, è necessario affrettarsi nella prenotazione: tel. 334 9017589 – 347 7443041.