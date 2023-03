Ce ne facciamo Cargo, il progetto di volontariato per il recupero delle eccedenze alimentari per donarli in solidarietà, promuove venerdì 10 marzo, insieme a Stadera Spazio Mercato Cooperativo, una serata pubblica di coinvolgimento sul progetto, per presentarlo alla cittadinanza ma soprattutto per cercare supporti e volontari utili ad ampliare il servizio, che da febbraio ha raccolto e donato oltre 100 kg di alimenti altrimenti destinati a divenire rifiuto.

Un dibattito pubblico aperto a tutti i contributi, spunti e collaborazioni per disegnare un grande progetto di logistica solidale: “l’obiettivo è quello di contrasto allo spreco e di lotta alla povertà alimentare, quindi attorno al progetto principale, che prevede il recupero attraverso la cargo bike dedicata, ci possono essere altre azioni: Ce ne facciamo Cargo è un progetto che nasce anche per unire idee, sperimentare, implementare strategie, evolversi, lavorare insieme su questo tema” spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è dalle 20:30 in via Cesari 73, presso la cooperativa Stadera: saranno presenti l’assessora al Volontariato Federica Moschini, il coordinamento Ecologia di Comunità, impegnato sul contrasto alla povertà alimentare e Caritas diocesana di Ravenna-Cervia, a cui vengono consegnati i prodotti recuperati.

Come anteprima, dalle 19:00 sarà effettuata una visita al punto vendita Stadera con illustrazione del progetto di food coop, mentre dalle 19:30 si svolgerà un aperitivo conviviale.

È consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione seguendo le indicazioni sull’evento Facebook “Ce ne facciamo Cargo Night”od all’indirizzo: https://forms.gle/kzfH7ot3tgq7LPWM8