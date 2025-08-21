Trail Romagna e il Comitato Uisp Ravenna-Lugo aderiscono all’iniziativa promossa dal gruppo “Una Panchina per Elisa”, creatosi dopo il posizionamento di una Panchina rossa in memoria di Elisa Bravi, vittima di femminicidio nel 2019 a soli 31 anni. Sabato 23 agosto due percorsi di 5 o 8 km da affrontare a passo libero (corsa o cammino) partiranno alle ore 18.30 dal Podere Sansoni di Bastia di Ravenna. La passeggiata attraverserà la campagna del forese, con partenza dal podere Sansoni a Bastia, passerà dalla panchina rossa posizionata a Massa Castello, all’ingresso del piccolo cimitero che conserva le spoglie di Elisa Bravi e attraverserà la suggestiva Casa Masini.

L’iniziativa fa parte di una serie di attività proposte dal gruppo “Una Panchina per Elisa”, patrocinate dal Comune di Ravenna, mirate a mantenere vivo il ricordo di Elisa e a sensibilizzare sempre più persone al contrasto alle violenze di genere.

“A rendere più vivo il ricordo, la presenza dei familiari, genitori e figlie di 9 e 12 anni, ai quali la comunità si stringerà in un unico, grande abbraccio”.

Per il sostegno all’iniziativa si ringrazia CIA –Agricoltori Italiani Emilia Romagna e il Resto el Carlino, mentre per la collaborazione l’AVIS San Pietro in Vincoli, la Festa del Grano di Bastia e l’Associazione AgriSofia.

Pre-iscrizioni sul sito di Trail Romagna e sabato sul posto dalle ore 17.