La richiesta di unire la ciclopedonale tra Castel Bolognese e Faenza si fa sempre più forte: “Nonostante le passate pedalate di sensibilizzazione sull’argomento, accresce la necessità di inserire questo importante tema, tra le priorità dei 2 Comuni e dell’URF.

Da molto tempo abbiamo promesse di miglioramento delle condizioni ciclabili, piccoli passi sono stati fatti, ma con troppa timidezza rispetto agli obiettivi dichiarati sui documenti ufficiali” spiega Fiab Faenza, promotrice della pedalata.

Con il crescente interesse per uno stile di vita sostenibile e la necessità di ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni, la bicicletta è un mezzo di trasporto pratico ed ecologico. Nell’ottica di aumentare le persone che si spostano a piedi o in bici fra i due Comuni in maniera sostenibile occorre che le infrastrutture siano sicure, solide, adeguate e soprattutto ininterrotte.

Si ritiene non sia possibile continuare verso una direzione autocentrica, per invertire la rotta bisogna rendere più facile la scelta di chi vuole cambiare e spostarsi in maniera sostenibile”.

Il tratto di ciclopedonale “mancante” sul SS9 del territorio del Comune di Castel Bolognese è di circa 1300 metri: dall’incrocio di Via Burano all’incrocio di Via Gradasso.

Il tratto di ciclopedonale “mancante” sul SS9 nel territorio del Comune di Faenza è di circa 1500 metri: da “Ponte Castello” al semaforo sulla Via Lugo.

Sabato 18 ottobre si terrà quindi una pedalata (non competitiva) di sensibilizzazione e promozione sociale lungo la via Emilia nel tratto tra Castel Bolognese e Faenza.

Ritrovo in piazza a Castel Bolognese, alle ore 15:30: registrazione dei partecipanti, breve introduzione e partenza intorno alle ore 16, direzione Piazza del Popolo di Faenza.

FIAB Faenza offre, ai partecipanti che si registrano all’ iniziativa, un’assicurazione giornaliera RC Bici.

“Si ricorda a tutti i partecipanti che è sempre obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della strada, e che prudenza e buon senso aiutano a prevenire incidenti.

Per maggior sicurezza, è stato richiesto il supporto alla Polizia Municipale, nel tratto di Via Emilia scoperto dalla ciclopedonale”.

L’iniziativa è sottoscritta da Lagambiente Faenza, Associazione genitori di Castel Bolognese, GevFaenza ODV, Amici del Fiume Senio, GAS Faenza

Per info, scrivere a fiabfaenza@gmail.com o chiamare il referente Andrea 3479873416 (meglio chiamare su Whatsapp)