I comitati “Borgo alluvionato” e “Via Ponte Romano” non solo saranno presenti al passaggio del Tour de France con un presidio di protesta, come già annunciato nei giorni scorsi , ma organizzeranno, sempre per domenica 30 giugno, un mini-Tour in bici nella Faenza alluvionata: “Le fatiche degli alluvionati faentini sulle Alpi e Pirenei della burocrazia” il sottotitolo dell’iniziativa.

I partecipanti all’evento di protesta saranno contraddistinti da maglietta gialla con la scritta alluvionati arrabbiati. Effettueranno un giro ciclistico non competitivo, dalle 8 alle ore 8.30, per le vie della città colpite dall’alluvione, per poi dare vita ad un raduno finale in piazzale Sercognani, dove stazioneranno in attesa dell arrivo del Tour de France: “Un benvenuto al Tour de France, alla sua storia e alla sua carovana pubblicitaria, che danno l’occasione di ricordare alle autorità, stampa e tv, i problemi irrisolti dei faentini e della Romagna alluvionata”.

Previsti un centinaio di partecipanti .

“Il tutto avverrà nel rispetto di leggi regolamenti e provvedimenti delle autorità”.

Elenco delle strade inserite nel percorso di domenica mattina:

Inizio Piazzale Golinelli

Via Cimatti

Via Pellico

Via Carchidio

Corso Europa

Via Cicognani

Via De Gasperi

Argine Quadrone

Piazza Lanzoni

Ponte delle Grazie

Via Mura Torelli

Via Torricino

Via Lapi

Via Renaccio

Via Ponte Romano

Via Lama

Via f.lli Bandiera

Via Chiarini

Via Lama

Via delle Ceramiche, lungo la ciclabile

Via IV novembre, lungo la ciclabile

P.le Sercognani