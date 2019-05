Qualcuno potrebbe chiedersi cosa ci azzeccano un gruppo di motociclisti praticanti enduro di Ravenna: ENDURO TEAM RAVENNA (Gli Artigli del Leone), con un’ Ass. Naz. ALPINI GORLE (BG), sostenuti egregiamente dai “Gio Sala Supporter” (tifosi attivisti dell’omonimo pluri campione mondiale di enduro ).

L’unico elemento, si potrebbe imputare nella stessa attitudine a frequentare zone impervie di montagna e sentieri scoscesi, ebbene, nulla di tutto ciò.

Il gruppo Enduro Team Ravenna “Gli Artigli del Leone”, così come l’ Ass.Naz. Alpini di Gorle assieme ai ” Gio Sala Supporters” da diversi anni sono impegnati in attività di beneficenza, unendo l’aspetto sportivo all’ attenzione del prossimo.

Con una comune propensione al benessere dei bambini, è subito venuta naturale la dedizione a rivolgere il proprio volontariato ai Piccoli degenti meno fortunati.

Piccoli a cui ci si sente particolarmente vicini e che bisogna coltivare con tutte le forze, affinché, un domani , possano essere testimoni della nostra cultura.

Noi dell’ Enduro Team Ravenna, dopo diverse esperienze di donazioni al Reparto Pediatrico della nostra città di Ravenna, seguendo l’esempio di condivisione allargata datoci dai nostri cari amici di Gorle (operano con donazioni, frutto dei proventi della festa che si tiene ad agosto, in varie parti del mondo) e, prendendo spunto da un’attivissima volontaria AGEOP in Ravenna: Franca Zaganelli, la quale mette ” anima e corpo” per sostenere questa ONLUS, abbiamo deciso di aderire a questa causa.

Spenti i riflettori sulle festività di Pasqua, abbiamo deciso di allargare le nostre vedute ed uscire dai propri confini campanilistici, andando direttamente a Bologna al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del S.Orsola dove siamo stati accolti da AGEOP, l’associazione genitori che dal 1982 si prende cura dei bambini ammalati di tumore in terapia presso la clinica.

Abbiamo avuto l’opportunità di effettuare la donazione di una fornitura di giochi destinati ai piccoli pazienti del reparto, che diventeranno Premi di Coraggio dopo le manovre dolorose o durante le feste trascorse in Ospedale o nelle case di Accoglienza AGEOP.

Quest’occasione, ci ha dato opportunità di valutare direttamente il grande ed importantissimo lavoro che AGEOP svolge quotidianamente all’interno del reparto ed anche fuori,all’interno delle sue tre strutture d’accoglienza, vicine alla clinica, in cui vengono ospitati, gratuitamente e per tutto l’iter terapeutico, i giovani pazienti oncologici e le famiglie che arrivano da città distanti, compresa Ravenna o Bergamo ( per far riferimento diretto alle realtà che meglio conosciamo).

Esemplare è la dedizione alla missione di AGEOP (acronimo di: Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica), dove i fondi raccolti vengono destinati sistematicamente all’accoglienza, all’assistenza e alla Ricerca Scientifica per sostenere la cura delle malattie oncoemalogiche che purtroppo si manifestano anche in età pediatrica.

Ringraziamo AGEOP per averci fornito l’opportunità di sentirci gratificati nel donare e per quanto fa per i bambini bisognosi del Reparto Pediatrico del S.Orsola, che accoglie la richiesta di aiuto da tutta Italia.