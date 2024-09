Una barriera di terra e cemento per proteggere via Cimatti

È in corso di costruzione una barriera di terra e cemento lungo via Cimatti, sotto il ponte della circonvallazione, per proteggere la zona del borgo duramente colpita dalla doppia alluvione del maggio dello scorso anno, dall’eventuale nuovo arrivo dell’acqua. A preoccupare è il livello idrometrico del Marzeno: il torrente alle 14.30 ha superato la soglia d’allerta rossa, superando i 5 metri. Nel corso del pomeriggio il livello è sceso, ma considerate le piogge delle prossime ore ed eventuali smottamenti, l’acqua potrebbe tornare a salire. La prima alluvione dello scorso anno d’altronde nacque proprio alla confluenza del Lamone con il suo affluente. L’acqua uscì dal fiume, allagò il campo a fianco della curva di via Cimatti e poi inondò tutto il quartiere.

Oltre alla barriera di terra e cemento sotto il ponte della circonvallazione, è in costruzione anche una seconda barriera, in terra, al margine della strada, al confine col campo di filari. Azionate anche le pompe per aspirare l’acqua dalle fogne, sia in via Cimatti, sia in via Lapi. L’acqua viene poi riversata nel fiume.