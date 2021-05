Vista l’impossibilità di organizzare raduni, il Weekend del 22 e 23 maggio ’21 il Riolo Terme Cycling Hub per 48h mette a disposizione degli amanti della MTB e dell’Appennino Tosco-Romagnolo un tracciato spettacolare tecnico e difficile con sentieri puliti.

Il percorso, adatto solo agli sportivi, si potrà effettuare in piena libertà scaricando gratuitamente nell’app di Wikiloc Riolo Terme Cycling Hub (https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/weekend-22-23-maggio-2021-72708913) oppure sarà possibile seguire la traccia delle frecce rosse su sfondo bianco poste lungo il tracciato.

Il circuito ad anello propone 48 chilometri con 1600 metri di dislivello, partenza da Riolo Terme (Parcheggio Lungo Fiume – Chiosco Timorso), passando per la cima della Valletta, poi Cavina, il crinale Settefonti, Montalbano, Monte Mauro e ritorno e arrivo al punto di partenza (Parcheggio Lungo Fiume Riolo Terme – Chiosco Timorso).

Per ristorarsi a fine giro Riolo Terme propone una serie di proposte culinarie:

Sabato 22 e domenica 23, SPAGHETTATA A.O.P presso il lungo fiume di Riolo Terme al Chiosco TimOrso (solo per pranzo e con prenotazione prima della partenza)

Sabato 22 dalle 18 e domenica 23 a pranzo e cena presso lo stand della Proloco di Riolo Terme in parco Pertini con polente, ficattola e gramigna panna e salsiccia da asporto o picnic

Pranzo e cena presso tutti i ristoranti di Riolo Terme ( http://www.comune.rioloterme.ra.it/Turismo/Ospitalita/Dove-mangiare

Pe chi vuole è attivo il servizio di noleggio e-bike Fantic full della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme, con prenotazione obbligatoria per il weekend del 22-23 maggio entro le ore 12.00 di venerdì 21 maggio al tel 0546/71028.

“Il Riolo Terme Cycling Hub pensa non solo agli sportivi, ma anche a tutta la famiglia e propone domenica 23 maggio con partenza alle ore 9.00 l’E-BIKE EXPERIENCE TOUR DEL GUSTO. È il tour ideale per piccoli gruppi che vogliano abbinare alla semplice attività all’aria aperta, una degustazione di prodotti locali d’eccellenza. Partendo da Riolo Terme una guida porterà alla scoperta di sapori e colori tipici di questo territorio fino ad un agriturismo fra Riolo Terme e Brisighella. Qui sarà proposta una leggera degustazione di prodotti dell’ agriturismo per poi ripartire alla volta della Rocca Sforzesca di Riolo Terme dove il viaggio terminerà con un Brunch in Torre all’insegna del prodotto tipico”.

Per informazioni sull’E-BIKE EXPERIENCE TOUR DEL GUSTO contattare roccadiriolo@atlantide.net e tel. 0546/77450.