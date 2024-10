Il denso week end di Trail Romagna tra cultura, gastronomia e natura, inizia sabato 5 ottobre con “Cibovagando di Porta in Porta”, un evento che rinnova il sodalizio con ChefToChef – Ravenna Food con una proposta gastronomico di eccelsa qualità che chiuderà tre percorsi turistici alla scoperta di una Ravenna insolita o vista con sguardi nuovi.

Le passeggiate partiranno dalla piazza del Borgo San Rocco per raccontare “Ravenna medievale vista dalle mura” grazie alla studiosa Paola Novara, aprire e guardare “I luoghi segreti del Borgo” con l’archeologa Giovanna Montevecchi o conoscere “Le porte di Ravenna” insieme alla guida turistica Mauro Marino. I tour terminano con il percorso gastronomico, tra corti e antiche osterie, a tema “Pesce dell’alto Adriatico” a cura degli chef Omar Casali (Marè, Cesenatico), Daniele Baruzzi (Ristorante l’Insolito, Russi), Matteo Salbaroli (Cucina del Condominio, Ravenna), Mattia Borroni (Ristorante Alexander, Ravenna), Marco Luongo (Fulèr, Ravenna) e Gaetano Latino (Salsedine, Lido di Savio).

Domenica 6 ottobre si parte alle 15 da Sant’Apollinare in Classe per un “Birdwatching tra Basiliche, valli e pinete”. Attraverso un’esperienza sui generis si passerà dall’osservazione attenta dell’iconografia musiva che ritrae flora e fauna del nostro antico territorio, al riscontro diretto in natura per cogliere le differenze che il trascorrere dei secoli ha determinato. Con l’aiuto di un binocolo osserveremo le meraviglie del creato raccontate nei mosaici bizantini che riproducono con minuziosità un bosco vivo e abitato da uccelli. Ci sposteremo poi tra la pineta di Classe e la Valle dell’Ortazzo per riconoscere dal vivo gli stessi elementi nella versione ‘live’. L’itinerario bike da Sant’Apollinare in Classe alla Pineta di Classe di 11 chilometri sarà condotto da Ilaria Lugaresi del Museo Nazionale di Ravenna e dalle guide ambientali di Atlantide.