Un volume per ricordare Gaetano Salvemini e il ciclo di studi organizzato a Faenza

“Gaetano Salvemini 1873-2023. Conferenze faentine”. L’associazione Ex allievi del Liceo Torricelli di Faenza presenterà il 31 gennaio, all’auditorium del liceo classico manfredo, il volume che racchiude gli interventi che si tennero in città in un ciclo di conferenze organizzato nel 2023 per celebrare la figura di Gaetano Salvemini.

Salvemini, a Faenza, arrivò nel 1896. Per due anni fu professore al liceo, conservando di Faenza un prezioso ricordo, tanto da tornarvi più volte. Anche la comunità conservò per lo storico e per il politico, oltre che per la persona, un forte attaccamento