Un villaggio di Natale per sostenere l’Associazione Sportiva Disabili. Da 5 anni, al bar Giardino di Faenza, viene allestito un villaggio di Natale che richiama visitatori anche da fuori città. Nasce dalla passione di Alex Tozzi, che ogni anno si preoccupa di acquistare nuovi pezzi e riparare quelli che nel corso degli anni possono presentare i segni del tempo. La passione è stata trasformata anche in un messaggio natalizio concreto: i visitatori del villaggio infatti possono lasciare un’offerta in un’apposita cassetta e sostenere così i progetti dell’Associazione Sportiva Disabili manfreda.