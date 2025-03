Con l’arrivo della primavera, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si trasforma in un luogo dove natura, tradizione e benessere si intrecciano in un ricco programma di eventi. Passeggiate sensoriali, esperienze immersive e incontri dedicati alle erbe aromatiche e officinali accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta dei tesori della stagione.

Domenica 6 e 13 aprile alle ore 10, la natura svela i suoi segreti con “Le erbe della salute”, un’esperienza dedicata alle proprietà benefiche delle piante officinali. La visita guidata condurrà i partecipanti attraverso il giardino alla scoperta di erbe preziose per il benessere e la longevità. A seguire un laboratorio pratico permetterà di creare tisane personalizzate, combinando sapientemente piante dalle virtù riequilibranti e rigeneranti. Un’occasione per riscoprire antiche conoscenze e prendersi cura di sé in armonia con la natura.

Lunedì 21 aprile alle ore 10, si celebra la primavera con “Aperitivo floreale”, un’esperienza sensoriale che unisce bellezza e gusto. Il percorso guidato tra le fioriture del giardino offrirà uno sguardo ravvicinato sulle piante aromatiche e sui loro profumi, rivelando il legame tra natura e stagioni. Al termine della passeggiata, i visitatori potranno dare libero sfogo alla creatività realizzando il proprio drink, arricchito con fiori ed erbe fresche raccolte direttamente dal giardino. Un brindisi speciale alla primavera, tra colori, aromi e sapori autentici.

Venerdì 25 aprile alle ore 11, il Giardino delle Erbe si trasforma in una tavola all’aperto con “Picnic in giardino”. Una passeggiata guidata tra i gradoni delle erbe aromatiche condurrà i partecipanti alla scoperta delle loro proprietà e dei molteplici utilizzi nella tradizione culinaria. Un’occasione per immergersi nei racconti legati alle piante commestibili, scoprendo i sapori del passato e le ricette ispirate al messaggio gastronomico del prof. Augusto Rinaldi Ceroni. Al termine della visita, il piacere della buona tavola si fonderà con la bellezza del paesaggio: i visitatori potranno gustare un picnic preparato dalla storica locanda Il Cardello, con piatti realizzati con ingredienti freschi e stagionali. Basterà portare con sé una coperta da picnic e lasciarsi avvolgere dalla magia del giardino, tra il profumo delle erbe e il calore della primavera.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe.

Per maggiori informazioni:

335 1209933 – giardinodelleerbe@atlantide.net

www.amaparaco.it/giardinodelleerbe