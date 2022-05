Sarà “Un viaggio per toccare un’idea”, giovedì 19 maggio alle ore 21.00, presso la Casa del Teatro (gestita dal Teatro due mondi in Via Oberdan, 7) performance/racconto dei progetti di Emergency in Sudan con/di e con Mario Spallino a concludere il “Maggio per la pace – Due settimane con Emergency Faenza – in ricordo di Gino Strada”, voluto dall’Amministrazione Comunale di Faenza e realizzato da Emergency e dall’Unione della Romagna Faentina, insieme ad altre istituzioni culturali del territorio come il MIC, il Teatro Masini e la Casa del Teatro

Così come avvenuto al Masini un breve filmato ricorderà il Dottor Gino Strada, e la serata continuerà con la narrazione di Spallino.

Mario Spallino ha lavorato con Giorgio Gaber,Sandro Luporini e Marco Paolini, oltre che tra gli altri con Vittorio Gasman ed i fratelli Paolo e Vittorio Taviani.

È fondatore ed attore della compagnia teatrale di Emergency, con cui collabora da oltre 15 anni per portare in tutta Italia, ma anche in Europa, spettacoli teatrali originali, nella forma di monologhi, scritti da Patrizia Pasqui (anche regista degli stessi), prodotti dall’associazione, spettacoli sui temi cari alla ONG fondata da Gino Strada.

Il Teatro e la narrazione s’inserisce nell’ambito delle attività che Emergency propone al pubblico ed anche nelle scuole, per sensibilizzare sulla guerra, la povertà e le mine antiuomo, nonché sulla promozione dei valori di solidarietà e rispetto dei diritti umani, ma soprattutto sulla necessità della Pace come condizione indispensabile per la sopravvivenza dell’Uomo e del Pianeta.

L’iniziativa, quindi ha tra l’altro ha lo scopo di informare e far riflettere sui temi della guerra e della povertà, promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, oltre che essere uno strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di EMERGENCY e il suo impegno contro la guerra e le sue conseguenze.

Prenotazione posti consigliata per lo spettacolo al Teatro Masini e Racconto alla Casa del Teatro a: faenza@volontari.emergency.it – Ingresso libero.