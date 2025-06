Il Centro Servizi Culturali di Ravenna annuncia un’opportunità per i giovani artisti della città: “I Colori del Mare”, un laboratorio creativo in presenza dedicato a ragazzi dai 10 ai 13 anni. L’evento si terrà venerdì 27 giugno dalle 9:00 alle 11:00 e offrirà un’immersione nelle sfumature infinite del mare, promuovendo l’espressione artistica in un ambiente stimolante e divertente.

Questo laboratorio, della durata di due ore, sarà guidato da una stagista Erasmus e vedrà i partecipanti impegnati in attività artistiche e di immaginazione. Verranno forniti tutti i materiali necessari, incluse schede, penne, matite e colori di alta qualità. Si richiede ai ragazzi di portare immagini a tema marino (da riviste, cataloghi di viaggi o fotografie personali) e della colla per arricchire i loro lavori.

Per garantire la massima attenzione e un’esperienza di qualità, il laboratorio è a numero chiuso per soli 10 bambini. L’accoglienza è prevista dalle 8:45 e i partecipanti potranno rimanere al centro fino alle 11:30.

Costi e Iscrizione:

• Offerta speciale tutto incluso: Solo 50 euro per iscrizione annuale al Centro Servizi Culturali e partecipazione al laboratorio “I Colori del Mare”. La quota d’iscrizione è valida per 12 mesi e darà accesso a tutte le future iniziative del centro.

• Per i già iscritti: se il proprio figlio/a è già iscritto alla segreteria del Centro Servizi Culturali, il costo del laboratorio è di soli 30 euro.

I posti sono limitati.