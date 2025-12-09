L’Unione della Romagna Faentina comunica che, a causa di lavori di scavo commissionati da E-Distribuzione, viale Risorgimento sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Fermi e via Quintino Sella, da martedì 9 dicembre a martedì 16 dicembre. Le segnalazioni sono state installate in tutte le rotatorie che dall’autostrada portano a viale Risorgimento per consentire agli utenti di scegliere in anticipo la strada da percorrere. Dalla mattina del 9 dicembre saranno installati gli sbarramenti: alla rotonda di Via Malpighi/Viale Risorgimento il traffico verrà deviato su via Malpighi, percorso idoneo per raggiungere ogni destinazione. Allo stesso modo, il traffico che giunge alla rotonda di viale Risorgimento/via Cittadini sarà deviato su via Galvani per tutte le destinazioni.

Sarà consentito il traffico verso via Quintino Sella ai soli residenti o frontisti e mezzi di soccorso, tutti gli altri dovranno deviare in via Malpighi . Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale.