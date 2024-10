Un teatro di pace: presentata la nuova stagione alla Casa del Teatro

Un teatro di pace caratterizzerà la nuova stagione alla Casa del Teatro curata dal Teatro Due Mondi. Spettacoli per tutte le tipologie di spettatori al via mercoledì 6 novembre con un prologo al quale seguirà un calendario di 8 appuntamenti, da novembre fino a marzo. Ingresso a 2 euro e offerta libera. Tre saranno i progetti di residenza d’artista con giovani compagnie teatrali e tre saranno anche gli spettacoli che la Casa del Teatro ospiterà nella stagione curata da Accademia Perduta / Romagna Teatri. Come ogni anno si rinnova infine il progetto Senza Confini, il laboratorio teatrale gratuito aperto a tutti che porterà ad uno spettacolo in Piazza del Popolo.