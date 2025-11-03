Un teatro di pace: presentata la nuova stagione alla Casa del Teatro

Con “Una storia palestinese” prende il via giovedì 6 novembre la nuova stagione teatrale curata dal Teatro Due Mondi alla Casa del Teatro. “Un teatro di pace” il titolo dell’edizione di quest’anno, caratterizzata da 12 spettacoli e diverse altre attività. Tutti gli incassi dell’offerta libera degli spettacoli saranno devoluti a Gazzella, associazione impegnata ad aiutare i bambini palestinesi feriti da armi da guerra. Il 13 novembre partirà anche il laboratorio Senza Confini, mentre a febbraio un workshop di canto condotto da Paola Sabbatani. Saranno tre quest’anno le residenze d’artista, mentre è in programma un nuovo appuntamento della Residenza dello Spettatore, un’occasione di confronto aperta gratuitamente a tutti.