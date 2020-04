Le conseguenze dell’isolamento dovute all’emergenza sanitaria si stanno facendo sentire anche a livello psicologico. Emergenze e cambio di abitudini creano ansia e paura di non farcela. Gli operatori delle forze dell’ordine e del sistema sanitario sono oggi sottoposti ad uno stress emotivo superiore. Alla crisi sanitaria, poi, per molte persone potrebbe seguire una crisi economica. Per aiutare psicologicamente tutte le persone che stanno attraversando questo periodo con difficoltà, si è attivata l’associazione di volontariato “Psicologi per i Popoli” da anni impegnata in situazioni di emergenza, iscritta al registro nazionale delle associazioni di Protezione Civile. “Psicologi per i Popoli” ha quindi attivato una serie di percorsi telefonici, un pronto soccorso psicologico, per offrire supporto. In particolare sono state anche attivate delle linee espressamente dedicate ai soccorritori e ai genitori. Molte le chiamate durante il mese di marzo, mentre oggi si registra una diminuzione delle richieste anche a fronte dell’attivazione di diversi servizi simili