Tutti i Comuni della provincia di Ravenna, ad eccezione di Ravenna (per motivi di silenzio elettorale) e di Brisighella, aderiscono alla mobilitazione nazionale intitolata «Un sudario per Gaza», promossa da Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e dalla giornalista Paola Caridi, a cui hanno già aderito ANPI, Auser e altri numerosi Comuni italiani.

Dal 24 al 31 maggio sulle sedi istituzionali sarà esposto un drappo bianco per dire basta alla strage di civili in Palestina e per chiedere la fine dei bombardamenti dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Anche i cittadini sono invitati ad aderire alla mobilitazione, mettendo un lenzuolo su finestre e balconi, un gesto simbolico per dare dignità e nome ai palestinesi uccisi a Gaza.

Come afferma il professor Montanari: «Son anche i nostri morti, i morti di un’Italia e di un’Europa che – non fermando il genocidio – diviene nei fatti complice».

Sabato 24 maggio l’obiettivo della campagna è arrivare a far esporre almeno 50 mila lenzuoli, come i civili che finora hanno perso la vita in Palestina.