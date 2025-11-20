Nella giornata di ieri, presso la Casa di Riposo O.A.M.I. di Faenza, è stato festeggiato il secolo di vita di Vittoria Ghetti, nata a Faenza il 2 novembre 1925. La signora Vittoria, fino al settembre 2024, ha rappresentato un esempio straordinario di autonomia e vitalità, risiedendo da sola nella sua abitazione in via Tonducci, occupandosi in piena autosufficienza della spesa quotidiana al supermercato e frequentando i bar della zona per la colazione. Solo di recente, a seguito di una sopraggiunta mancata autosufficienza, è stata accolta con cura presso la struttura O.A.M.I. Alla celebrazione di ieri pomeriggio hanno partecipato i due figli, Ruggero ed Ettore, insieme ad altri familiari arrivati per l’occasione. A portare il saluto e gli auguri della città è stata l’assessora Martina Laghi, che ha avuto un momento di scambio e conversazione con la centenaria, ricordando insieme a lei i “tempi andati” e le trasformazioni che la signora Vittoria ha visto e vissuto in un secolo di storia faentina.