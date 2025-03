Venerdì 28 febbraio alla Ca’ de Ven di Ravenna si è tenuto il ritrovo di coloro che negli anni ‘80 frequentavano più o meno assiduamente l’Istituto Salesiano di Ravenna, che allora si trovava nel complesso ad angolo fra Via di Roma e Via Alberoni.

I ragazzi di allora si incontrano ancora oggi anche nel ricordo di Mariano de Nes scomparso nel 2018 e che, nel pieno rispetto dello spirito di Don Bosco, ha gestito quegli spazi dal 1969 al 1985 coordinando le tante attività sportive, aggregative e formative a favore dei giovani.

Su richiesta di un salesiano che è stato consigliere comunale, ed in rappresentanza di questa comunità, nel 2015 Mariano de Nes ricevette dal Sindaco Fabrizio Matteucci una pergamena di ringraziamento per l’importante lavoro svolto in quegli anni, rendendo questi ragazzi salesiani per tutta la vita.