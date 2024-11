Vince e convince la Mernap Faenza, ancora imbattuta nel fortino del Palacattani. La quarta vittoria consecutiva dei faentini è un 6-2 ai danni del Città di Chieti in una gara molto equilibrata a dispetto del risultato. Un sabato di festa per la formazione di mister Matteo Vespignani che già al 5’ conduceva in vantaggio grazie a Grelle, finalizzatore di un’azione corale ben orchestrata. Quattro minuti dopo poi è stato Garbin a raddoppiare con un pregevole pallonetto dalla fascia destra a concludere una cavalcata a tutto campo. La reazione degli ospiti abruzzesi però non si è fatta attendere e al 13’ è stato Onnembo su assist di Della Valle ad accorciare le distanze. Nel prosieguo della prima frazione poi, varie conclusioni da ambo le parti hanno impegnato i rispettivi portieri, entrambi reattivi e capaci di mantenere il risultato inalterato fino all’intervallo.

Nella ripresa si è poi assistito ad un inizio fotocopia rispetto al primo periodo con la Mernap a gestire il gioco e il Chieti a tentare pericolose ripartenze. Al 5’ è stata nuovamente la squadra rossonera ad aumentare il proprio vantaggio con Grelle abile a sfruttare un assist di El Oirraq. Gli avversari però non si sono persi d’animo e hanno accorciato al 9’ ancora con Onnembo. L’episodio chiave si è verificato al 15’ quando il direttore di gara ha fischiato un calcio di rigore in favore degli abruzzesi. Della battuta è stato incaricato Onnembo, il quale però si è fatto ipnotizzare da Pagliai in versione eroe di giornata e molto reattivo a parare la conclusione e la ribattuta. E’ stato allora che il tecnico del Città di Chieti ha optato per il portiere di movimento, inefficace, visto che al 18’ è stato Grelle a chiudere definitivamente la pratica. Nei minuti finali infatti la Mernap ha dilagato con il gol del portiere Pagliai e la marcatura finale di Magliocca. Negli ultimi scampoli di gara c’è stato infine tempo per l’esordio a soli 15 anni del portiere Michele Nannini, subentrato all’applauditissimo Pagliai. Un esordio coronato da una parata sulla sirena molto spettacolare e che è stata la ciliegina sulla torta di un sabato da incorniciare per la Mernap Faenza.

Mernap Faenza: Pagliai, Garbin, Ferrara, Hassane, El Oirraq, Hassane, Grelle, Magliocca, Di Maio, Zin Dine, Lebbaraa, Matteuzzi, Nannini. All. Vespignani

Città di Chieti: Mincarini, Toto, Pinti, Della Valle, Stefanchi, Onnembo, Santarelli, D’Angelo, Ibraimi, Crusafia, Cavallo, Bonato Siqueira. All. Di Muzio

Arbitri: Ouertani (Treviso), Rosa (Vicenza), Crono Fortunati (Cesena).

Marcatori: 5’pt, 5’st e 18’st Grelle (M), 9’pt Garbin (M), 13’pt e 9’st Onnembo (C), 19’st Pagliai (M), 19’st Magliocca (M),

Ammoniti: Toto (C), Della Valle (C), Monti (Viceall M), Garbin (M), Zin Dine (M).