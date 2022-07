La Consar Rcm Ravenna annuncia l’ingaggio di Leonardo Chiella, libero nato a Grosseto il 23 settembre 2006, proveniente dall’Invicta Grosseto, con cui ha sviluppato tutto il percorso nelle giovanili. Il giovane atleta farà parte della squadra Under 19 che disputerà sia il campionato di categoria che quello di serie C, sotto la guida di Francesco Guarnieri. Il libero toscano domani risponderà alla convocazione della nazionale pre-juniores maschile per un collegiale che si terrà a Zocca fino al 5 agosto.

“Il contatto tra le società risale a qualche settimana fa – spiega il giocatore – e quando mi è stata prospettata questa opportunità non ci ho pensato troppo. Il progetto di Bonitta a Ravenna mi piace molto e per me è un grande onore e stimolo maturare esperienza in una piazza così importante e ricca di storia. Non vedo l’ora di cominciare, ma intanto penso a far bene nel collegiale che andrò a iniziare domani”. Che per lui è il primo in assoluto. Fin qui aveva partecipato alla selezione della Toscana attraverso il progetto del club Italia allargato.

In questi giorni ci sono tre giocatori tesserati del Porto Robur Costa 2030 impegnati con le nazionali. Alessandro Bovolenta sta disputando in Slovacchia a Banskà Bystrica con la nazionale Under 20-21 la Yeof (European Youth Olympic Festival), il festival olimpico estivo della gioventù europea, ed è stato tra i protagonisti del percorso netto dell’Italia nel girone di qualificazione. Gli azzurrini hanno vinto 3-0 tutte e tre le partite giocate nell’ordine contro Slovacchia, Germania e Bulgaria e Bovolenta ha messo a segno 44 punti, risultando top scorer sia contro la Slovacchia che oggi contro la Bulgaria. L’Italia, che ha vinto l’ultima edizione disputata nel 2019, ora scenderà in campo per la semifinale sabato 29 luglio, alle 16.30 contro la seconda classificata del girone B, che si conoscerà questa sera.



Mattia Orioli ha iniziato oggi a Zocca il collegiale con la nazionale juniores. Per lo schiacciatore della Consar Rcm, che si appresta a disputare il terzo campionato di fila con la prima squadra, allenamenti azzurri fino al 5 agosto.

Termina invece domani il collegiale di selezione della squadra nazionale Under 19 maschile di beach volley, al quale sta partecipando anche Lorenzo Rossetti, rappresentante del club ravennate.