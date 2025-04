Il cordoglio della Royal Society of Biology

Si dichiara “sconvolta dall’annuncio della morte dell’ex collega Alessandro Coatti, assassinato in Colombia” la Royal Society di Biologia (Rsb), l’organizzazione per la quale Coatti aveva lavorato per otto anni prima di lasciarla alla fine del 2024, per fare volontariato in Ecuador e viaggiare in Sudamerica. La vittima aveva lavorato per RSB come responsabile del team della politica scientifica e poi come responsabile senior. “Uno scienziato appassionato e dedito alla ricerca, aveva guidato il lavoro dell’ente sulla scienza animale, scrivendo numerosi documenti e organizzando eventi e presentazioni in Parlamento”, così lo ricorda l’organizzazione.