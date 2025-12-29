Nuovo futuro per l’ex hotel Terminus di Milano Marittima. Lo rende noto l’amministrazione comunale cervese che parla dell’acquisizione dell’albergo storico, in viale Cadorna. In questi giorni impossibile non notare le impalcature all’immobile.

“Si chiude così l’era di abbandono di un immobile storico che negli anni ha perso progressivamente la centralità e il prestigio che possedeva – spiega il Comune – Si è formalizzata infatti in questi giorni un’importante operazione societaria che porterà a un progetto capace di valorizzare l’area e contribuire al miglioramento dell’intera zona” spiega l’amministrazione comunale.

Fra la società acquirente dello stabile e il Comune si aprirà quindi un confronto per impostare quello che viene definito “un percorso condiviso”. L’area in questi anni è stata segnata dall’abbandono e dal degrado.

L’assessora all’Urbanistica Michela Brunelli ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta un’opportunità straordinaria per il rilancio di un’area centrale e strategica nell’assetto urbanistico di Milano Marittima. L’ex Hotel Terminus, con la sua storia che affonda le radici nel 1928 con Villa Egle Balbo e successivamente con l’hotel stesso, è un elemento identitario della nostra città che merita di essere valorizzato. Ora si apre finalmente la possibilità di restituire a questo luogo non solo bellezza e decoro, ma anche nuova vitalità funzionale e sociale. Auspichiamo che la società presenti un progetto in grado di creare un intervento sostenibile, capace di armonizzarsi con il contesto urbano e di contribuire al miglioramento complessivo della zona”.