Un progetto per far conoscere ai giovani valori e opportunità della cittadinanza europea

Valori europei e opportunità per i giovani. Si sta concludendo nelle scuole e sul territorio il progetto dell’Unione della Romagna Faentina per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea. Un percorso finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Quest’anno il progetto è stato dedicato ai giovani, ad una fascia d’età fra i 12 i 30 anni, comprendendo anche le associazioni giovanili: “L’Europa per i giovani: valori, metodi, strumenti” il titolo del progetto.

Il 21 dicembre ai Salesiani l’ultima serata dell’attività, portata avanti insieme a InEruopa, l’associazione SE.M.I. e la Strada Europea della Ceramica. Sarà un incontro dove verranno portate testimonianze, riflessioni e le conclusioni del percorso svolto.