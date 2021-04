Un presidio in piazza per supportare Walter, malato di artrite processato per aver coltivato cannabis per curarsi

Questa mattina davanti alla Prefettura si è tenuto un presidio in concomitanza con la mobilitazione nazionale organizzata dall’associazione Meglio Legale, Radicali Italiani, Cannabis for Future, Giovani Democratici e Più Europa per spiegare le ragioni della lotta di Walter de Benedetto. Walter è infatti un malato di artrite reumatoide finito sotto processo per aver coltivato in casa cannabis per curarsi. I partecipanti alla manifestazione in piazza del Popolo hanno invece espresso solidarietà nei confronti di Walter e di tutti quei malati che trovano nel consumo di cannabis un sollievo dal dolore.