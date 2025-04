“Un Premio intitolato a Pape Gurioli il giorno del suo compleanno. Marradi onorerá un neo artista della musica italiana, insieme al Meeting delle Etichette Indipendenti e al Premio Lunezia.”

Quest’anno è scomparso Pape Gurioli, estroso musicista di Marradi, il paese del grande poeta Dino Campana, tastierista e arrangiatore di numerosi brani di successo come “50 Special” dei Lunapop e collaboratore di artisti come Jovanotti, Cesare Cremonini, Giorgia, Laura Pausini, Joe Zawinul, Giulio Capiozzo, Enrico Maria Papes e Piergiorgio Farina, solo per citarne alcuni.

Pape si è inoltre esibito e ha collaborato in alcuni grandi Festival come l’ Mtv Awards di Londra e il Pavarotti & Friends di Modena.

“La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto, anche per i suoi numerosi progetti musicali che stava seguendo con grande passione, talento ed estro geniale, come l’ultimo ‘Cultmemorandum’, un’esperienza che fonde canto, musica e danza, realizzata con la collaborazione del soprano Federica Balucani e della danzatrice aerea Loretta Morrone”.

Per questi motivi, il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, curato da Giordano Sangiorgi, e il Premio Lunezia del patron Stefano De Martino, hanno deciso, in accordo con Arianna Gurioli, figlia di Pape, in rappresentanza della Famiglia, e con il Patrocinio del Comune di Marradi, di intitolare una Targa alla Memoria di Pape Gurioli destinata ad un neo-musicista della musica italiana.

La targa sarà assegnata per la prima volta nel 2025 a un giovane musicista legato a progetti strumentali e capaci di attivare un felice crossover tra diverse discipline e che si caratterizzi per originalità, estro e innovazione, come era di fatto la figura musicale di Pape Gurioli, sempre alla ricerca di soluzioni originali per la musica italiana.

“Sono particolarmente emozionato per questo riconoscimento a un amico con il quale ho condiviso i primi passi nella musica ancora adolescente, con Padre Albino Varotti nella Parrocchia di San Francesco a Faenza” – dichiara Giordano Sangiorgi del MEI – “Ringrazio Arianna Gurioli per la sua disponibilita’, il Sindaco di Marradi Massimo Triberti e il Premio Lunezia per questa preziosa collaborazione che realizza un premio itinerante veramente unico. Non mancheremo di coinvolgere nella consegna del premio – prosegue Sangiorgi – anche la comunita’ musicale di Faenza che ruotava intorno a Pape Gurioli, che negli ultimi anni l’aveva visto impegnato, oltre a diverse collaborazioni con il MEI, ricordo ancora quando ascoltai da lui la prima demo di 50 Special ancora al primo arrangiamento, nella giuria del “Pavone d’Oro” e in alcuni progetti con Lamberto Fabbri, gia’ del “Circolo degli Artisti” ” – conclude Sangiorgi -.

“Ho il dovere emotivo e artistico – dichiara Stefano De Martino, autore e patron del Premio Lunezia – di condividere insieme al MEI e alla Famiglia Gurioli e al Comune di Marradi questo Premio alla memoria di Pape con il quale ho condiviso tanti palcoscenici e progetti del Premio Lunezia, nonché una importante amicizia familiare” – conclude De Martino – .

Il Premio sarà consegnato il prossimo 19 Novembre, data di nascita di Pape Gurioli, a Marradi, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, della Famiglia Gurioli (con la presenza della figlia Arianna), delle realtà associative e musicali del territorio per celebrare il ricordo del “genio” marradese.

L’artista che riceverà il “Premio Pape Gurioli 2025” si esibirà poi al Meeting delle Etichette Indipendenti a Faenza e al Premio Lunezia nel 2026.