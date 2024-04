Vista la straordinaria affluenza di studenti nel corso delle festività natalizie e di fine anno, la biblioteca Trisi nei giorni 30 dicembre, 2,3,4 e 5 gennaio 2023 aumenterà le postazioni disponibili per lo studio, allestendo appositamente gli spazi della sala Codazzi, libera da iniziative pubbliche in queste giornate.

“Cerchiamo in questo modo di rispondere a un’esigenza molto sentita che abbiamo riscontrato – spiega la direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli -. Come Comune di Lugo e Sistema Bibliotecario Urbano siamo al lavoro per progettare soluzioni di lungo periodo alle richieste avanzate dalla popolazione studentesca della città”.

Vista la straordinaria affluenza di studenti nel corso delle festività natalizie e di fine anno, la biblioteca Trisi nei giorni 30 dicembre, 2,3,4 e 5 gennaio 2023 aumenterà le postazioni disponibili per lo studio, allestendo appositamente gli spazi della sala Codazzi, libera da iniziative pubbliche in queste giornate.

“Cerchiamo in questo modo di rispondere a un’esigenza molto sentita che abbiamo riscontrato – spiega la direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli -. Come Comune di Lugo e Sistema Bibliotecario Urbano siamo al lavoro per progettare soluzioni di lungo periodo alle richieste avanzate dalla popolazione studentesca della città”.