“Un poster per la pace”: premiati gli elaborati degli studenti

464 studenti delle scuole secondarie di primo grado faentine hanno partecipato quest’anno al concorso “Un poster per la pace”, l’iniziativa organizzata da Lions International e promossa sul nostro territorio dai club locali Lions e Lioness. “Uniti come una sola cosa” il tema di quest’anno. Gli elaborati dei ragazzi, una parte, una settantina, sono ora in mostra nel Salone delle Bandiere del municipio manfredo e rimarranno esposti fino a venerdì 14 novembre.

I vincitori per ogni Istituto: