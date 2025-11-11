“Un poster per la pace”: premiati gli elaborati degli studenti

Da
Lega
-
0
12

464 studenti delle scuole secondarie di primo grado faentine hanno partecipato quest’anno al concorso “Un poster per la pace”, l’iniziativa organizzata da Lions International e promossa sul nostro territorio dai club locali Lions e Lioness. “Uniti come una sola cosa” il tema di quest’anno. Gli elaborati dei ragazzi, una parte, una settantina, sono ora in mostra nel Salone delle Bandiere del municipio manfredo e rimarranno esposti fino a venerdì 14 novembre.

I vincitori per ogni Istituto:

Istituto

1° Classificato

2° Classificato

3° Classificato

I.C. S. Rocco – Bendandi

Caterina Garavini

Eva Spada

Matteo Carli Moretti

I.C. Matteucci – Cova Lanzoni

Aurelio Lleshaj

Francesco Biagi

Anna Bandini

I.C. Giancarlo Cerini

Nina Tampieri

Maria Sole Lanzarotti

Lorenzo Placci

Fondazione Marri – S. Umiltà

Gregorio Mazzotti

Adele Bertaccini

Elisa Galassi

I.C. Europa

Amelia Dal Pane

El Hadi Berragued

Gioele Brugnoni

Articoli correlatiDi più dello stesso autore