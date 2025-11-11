“Un poster per la pace”: premiati gli elaborati degli studenti

464 studenti delle scuole secondarie di primo grado faentine hanno partecipato quest’anno al concorso “Un poster per la pace”, l’iniziativa organizzata da Lions International e promossa sul nostro territorio dai club locali Lions e Lioness. “Uniti come una sola cosa” il tema di quest’anno. Gli elaborati dei ragazzi, una parte, una settantina, sono ora in mostra nel Salone delle Bandiere del municipio manfredo e rimarranno esposti fino a venerdì 14 novembre.
I vincitori per ogni Istituto:
|
Istituto
|
1° Classificato
|
2° Classificato
|
3° Classificato
|
I.C. S. Rocco – Bendandi
|
Caterina Garavini
|
Eva Spada
|
Matteo Carli Moretti
|
I.C. Matteucci – Cova Lanzoni
|
Aurelio Lleshaj
|
Francesco Biagi
|
Anna Bandini
|
I.C. Giancarlo Cerini
|
Nina Tampieri
|
Maria Sole Lanzarotti
|
Lorenzo Placci
|
Fondazione Marri – S. Umiltà
|
Gregorio Mazzotti
|
Adele Bertaccini
|
Elisa Galassi
|
I.C. Europa
|
Amelia Dal Pane
|
El Hadi Berragued
|
Gioele Brugnoni