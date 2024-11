Da oltre tre decenni i Lions Club di tutto il pianeta sponsorizzano nelle scuole e fra le organizzazioni giovanili un concorso per la realizzazione di opere artistiche molto speciali: poster aventi come tema la Pace, così da offrire ai giovani la possibilità di esprimersi sull’argomento consegnando, allo stesso tempo, un’ispirazione attraverso l’arte e la creatività.

I Lions Club Faenza Host e Faenza Lioness, anche quest’anno, hanno promosso la partecipazione al concorso internazionale coinvolgendo tutte le scuole secondarie di primo grado della città; “la partecipazione è stata numerosa e la qualità delle 423 opere consegnate è stata superiore rispetto all’anno scorso” così ha rivelato la commissione giudicatrice, composta dalla Direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche Claudia Casali, in veste di Presidente, dal Professore e artista Mirco Denicolò e dalla ceramista e artista Laura Silvagni.

Il concorso Un poster per la pace è un’iniziativa riservata a studenti che al 15 novembre avranno compiuto 11, 12 o 13 anni. Ogni anno viene proposto agli alunni un tema differente sul quale riflettere: il tema per questa edizione è Pace senza limiti. Una pace realizzabile e non solo potenziale, perché la pace deve diventare una priorità per tutti.

Grazie alla sensibilità dei direttori di istituto e degli insegnanti, le opere sono pervenute in gran numero e decretare i vincitori non è stato semplice. Questi verranno resi noti martedì 12 novembre alle ore 11 presso la sala del Consiglio Comunale di Faenza. La cerimonia si terrà alla presenza degli Amministratori manfredi, degli officer Lions e degli amministratori di Faenza C’entro.

Oltre al Comune di Faenza, partner fondamentale dell’iniziativa, anche quest’anno si è infatti unito ai Club Lions il Consorzio Faenza C’Entro che ha messo in palio delle Faenza Gift Card spendibili nei negozi del centro storico per i primi classificati.

Nell’occasione 100 disegni realizzati dai ragazzi e selezionati dalla commissione verranno esposti nel Salone delle bandiere della sede comunale, l’esposizione resterà visibile in orario di apertura del Comune fino al 22 novembre. Le opere dei primi classificati, uno per ogni scuola, verranno inviate alle selezioni successive che vedono coinvolte tutte le nazioni ove i Lions Club operano; entro il primo febbraio 2024 verranno resi noti i vincitori di livello internazionale.

I Presidenti dei Lions Club cittadini, l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Faenza C’entro invitano tutta la cittadinanza e i media a presenziare alla premiazione.