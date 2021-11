Un poster per la pace: i disegni degli studenti andranno a decorare le vetrine del centro | VIDEO

Premiati in Comune a Faenza i migliori disegni degli studenti che hanno partecipato quest’anno al concorso “Un poster per la Pace” indetto dal Lions Club Faenza Host. Il tema per il 2021 era “Siamo tutti connessi”.

A partecipare sono state tutte le scuole secondarie di primo grado di Faenza. 150 i disegni valutati dalla giuria che ha premiato il miglior disegno per ogni istituto. Premiati sono quindi stati Enrico Di Matteo (Carchidio-Strocchi), Agata Gehtti (Sant’Umiltà), Alyssa Minarini (Europa), Emma Rustichelli (Bendandi), Florencia Torres Poblete (Lanzoni).

I lavori saranno ora al centro di un’esposizione realizzata in collaborazione con Faenza C’Entro. I cinque elaborati vincitori parteciperanno alla fase nazionale del concorso, dove verrà scelto il finalista per la fase internazionale in programma a Oak Brook nell’Illinois. Il vincitore a livello internazionale sarà invitato insieme alla famiglia dai Lions negli Stati Uniti