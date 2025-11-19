Sabato 22 novembre la Pro Loco Faenza propone una passeggiata autunnale a Villa Palermo di Celle. L’appuntamento è alle ore 15:00 in Piazzale Tambini (parcheggio Graziola). Si raccomandano scarpe comode. Le visite sono condotte da guide turistiche abilitate. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 0546.25231; e-mail: info@prolocofaenza.it

Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 a Faenza). Orari di apertura: dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì, la domenica e il giovedì pomeriggio: chiusa

Costi visite guidate: 5 euro a persona; 3 euro per i soci