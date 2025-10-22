Dopo la pausa estiva tornano gli appuntamenti della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo dedicati ai giochi.
Sabato 25 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, la biblioteca aprirà le sue porte a tutte e tutti dagli otto anni in su per un pomeriggio all’insegna dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo.
Accanto ai bibliotecari Andrea Pezzi ed Elisabetta Cannata, coordineranno i tavoli le associazioni Gilda del Leone Rosso di Faenza e Compagnia dell’Obelisco di Ravenna, il cui supporto è ormai diventato parte integrante dell’iniziativa.
Come novità di questo appuntamento saranno allestiti due tavoli dedicati ai giochi di ruolo per giocatori over 16, mentre resta valido l’invito ad accompagnare anche bambine e bambini più piccoli per condividere qualche ora di gioco.
Per partecipare ai giochi di ruolo è necessaria la prenotazione, telefonando in biblioteca (0545 280912) o scrivendo a biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it.
La partecipazione ai giochi da tavolo è invece libera.