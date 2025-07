Un percorso ciclo-naturalistico da Faenza a Sant’Alberto

Un percorso ciclo-naturalistico dalla collina fino al mare che collega, seguendo il canale Naviglio-Zanelli, due patrimoni Unesco: il Parco della Vena del Gesso e il Parco del Delta del Po. Punto di partenza da Villa Orestina, sulle prime colline di Faenza, arrivo a Sant’Alberto, da dove in mezzora, sempre in bici, si può raggiungere il mare. Lungo il tragitto fra Cotignola, Bagnacavallo, Villanova e Alfonsine, tante le mete dove poter effettuare una sosta: i parchi, il museo diffuso di Granarolo, il Podere Pantaleone, il Museo delle Capuccine o il Museo NatuRa.

Un percorso pensato anche per i tanti turisti che amano la collina e l’escursionismo in bici o per i turisti del mare, che alle giornate in spiaggia vogliono alternare la scoperta dell’entroterra.

Il canale Naviglio-Zanelli è al centro di un progetto di valorizzazione della giunta dell’Unione della Romagna Faentina, finanziato al 90% da fondi regionali.